Состоялась международная конференция, посвященная 880-летию Низами Гянджеви

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная Тюркская академия и Международный центр имени Низами Гянджеви организовали совместную международную конференцию «Низами Гянджеви — 880 лет: его вклад в мировое наследие», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Международной тюркской академии.

В онлайн-конференции приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин, Генаральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшад Мурадов, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева,член парламента Турции и Парламентской ассамблеи Совета Европы, экс-Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Экмеледдин Ихсаноглу, бывший директор ISESCO Абдулазиз Алтуаджри, директор Института литературы, языка и фольклора Национальной академии наук Узбекистана Низамаддин Махмудов, экс-Премьер-министр Кыргызской Республики Джоомарт Оторбаев, бывший Министр иностранных дел Турции Хикмет Четин, экс-президент Республики Маврикий Амина Гуриб-Факим, экс-президент Республики Эквадор Розалия Артеага Серрано, профессор Назарбаев Университета Юлай Шамильоглу, а также видные государственные и общественные деятели, известные ученые и интеллектуалы тюркских стран.

Международная конференция включала в себя две панельные сессии: «Низами и его наследие», а также «Низами и мир в 2021 году».

Выступая на первой панели встречи «Низами и его наследие», руководитель Академии Д. Кыдырали рассказал о месте Низами Гянджеви в истории и культуре тюркского мира и пожелал успехов конференции.

«Год Низами мы начали с важного события. 30 декабря прошлого года мы подписали Меморандум о сотрудничестве с Международным центром Низами Гянджеви. Это наше первое совместное мероприятие по продвижению идей великого философа и поэта по всему миру. Верю, что наше сотрудничество в этой сфере будет успешно продолжаться. Хочу поблагодарить Международный центр Низами Гянджеви, его руководство и всех участников за содержательные презентации. Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие высокого уровня внесет свой вклад в популиризациию наследия Низами», — сказал президент Академии.