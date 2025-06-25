Состоится ли очередная личная встреча Трампа с Зеленским

Украинский лидер прибыл в Нидерланды из Великобритании накануне вечером. В первой половине дня Владимир Зеленский принял участие во встрече лидеров оборонной промышленности НАТО в Гааге.

Западная пресса пишет, что Владимира Зеленского ограничили к участию в официальной рабочей сессии лидеров — предположительно, чтобы избежать напряжённости с президентом США Дональдом Трампом.

Тем не менее, личная встреча Дональда Трампа и Владимир Зеленского возможно состоится вечером 24 июня в ходе ужина от имени Короля Нидерландов для гостей саммита либо в среду днем «на полях» мероприятия.

США под руководством президента Дональда Трампа сократили традиционную военную помощь Украине, сосредоточив внимание на повышении расходов на оборону со стороны союзников по НАТО. В то же время европейские союзники и Канада пообещали выделить более 35 млрд евро дополнительной военной помощи Украине в следующем году.