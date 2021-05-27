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    13:20, 27 Май 2021 | GMT +6

    Состоится открытие YouTube-канала «Киелі табиғат»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 мая состоится запуск научно-просветительского YouTube-канала «Киелі табиғат», передает МИА «Казинформ».

    Канал нацелен на популяризацию культуры защиты окружающей среды, принципа экософии и на воспитание экологического сознания у подрастающего поколения.

    На канале будут публиковаться обучающие видеолекции по правильной сортировке и утилизации отходов, эколайфхаки, инструменты по формированию экопривычек и т.д. Также будут размещены социальные видеоролики на острые экологические проблемы.

    Создатели канала «Киелі табиғат» планируют распространять видеоконтент в школах, колледжах и вузах как вспомогательные инструменты при проведении занятий, а также мероприятий экологической направленности.

    Проект «Киелі табиғат» реализуется Республиканской Единой детско-юношеской организацией «Жас Ұлан» при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.


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