Состоится открытие YouTube-канала «Киелі табиғат»
Канал нацелен на популяризацию культуры защиты окружающей среды, принципа экософии и на воспитание экологического сознания у подрастающего поколения.
На канале будут публиковаться обучающие видеолекции по правильной сортировке и утилизации отходов, эколайфхаки, инструменты по формированию экопривычек и т.д. Также будут размещены социальные видеоролики на острые экологические проблемы.
Создатели канала «Киелі табиғат» планируют распространять видеоконтент в школах, колледжах и вузах как вспомогательные инструменты при проведении занятий, а также мероприятий экологической направленности.
Проект «Киелі табиғат» реализуется Республиканской Единой детско-юношеской организацией «Жас Ұлан» при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.