Состоится открытие YouTube-канала «Киелі табиғат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 мая состоится запуск научно-просветительского YouTube-канала «Киелі табиғат», передает МИА «Казинформ».

Канал нацелен на популяризацию культуры защиты окружающей среды, принципа экософии и на воспитание экологического сознания у подрастающего поколения.

На канале будут публиковаться обучающие видеолекции по правильной сортировке и утилизации отходов, эколайфхаки, инструменты по формированию экопривычек и т.д. Также будут размещены социальные видеоролики на острые экологические проблемы.

Создатели канала «Киелі табиғат» планируют распространять видеоконтент в школах, колледжах и вузах как вспомогательные инструменты при проведении занятий, а также мероприятий экологической направленности.

Проект «Киелі табиғат» реализуется Республиканской Единой детско-юношеской организацией «Жас Ұлан» при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.