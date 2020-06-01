Состоится онлайн-концерт учебных заведений тюркоязычных стран
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Концерт учебных заведений тюркоязычных стран под названием «Образование. Наука. Братство народов» состоится 2 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Цель мероприятия - увеличить развитие образовательного, научного и культурного сотрудничества между братскими странами, поддержать талантливых молодых людей.
В онлайн-мероприятии примут участие творческие коллективы, представляющие Казахский национальный женский педагогический университет, университет Нигде Омер Халисдемир (Турция) и Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагуна (Кыргызская Республика).
Кроме того, во время концерта представители указанных учебных заведений поделятся информацией о проделанной работе по развитию партнерских отношений.
Онлайн-концерт будет транслироваться в 15:00 в прямом эфире на официальном канале You Tube Женского педагогического университета.
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