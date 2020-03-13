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Состоится ли министерская конференция ВТО в Казахстане, ответил Бахыт Султанов

Автор:  
Акбота Кузекбай
13 Марта 2020, 13:30
Состоится ли министерская конференция ВТО в Казахстане, ответил Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все крупные мероприятия международного уровня будут отложены либо отменены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как было заявлено, в качестве превентивных мер все крупные, массовые мероприятия должны быть отменены. Астанинский экономический форум в этом году не будет проводиться», - сказал Бахыт Султанов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он также ответил, планируется ли проводить в этом году министерскую конференцию ВТО в Казахстане. Так, по его словам, казахстанская сторона обратилась в Генеральный секретариат организации.

«По министерской конференции ВТО (Всемирной торговой организации) мы также проводили консультации с секретариатом Всемирной торговой организации. С учетом того, что ВТО объявила о пандемии, мы обратились с тем, чтобы этот вопрос Секретариат ВТО вынес на очередное заседание Генерального совета. Поскольку решение принимали все 164 страны, они должны выразить свое мнение. Почти все страны Всемирной торговой организации подверглись этой проблеме (коронавируса – прим. авт.) и, скорее всего, не смогут приехать. Мы обратились в секретариат, чтобы они приняли решение. Все крупные мероприятия будут отложены, отменены. Это происходит во всем мире, и нам важно следовать этим правилам», - сообщил министр.

Ранее планировалась проведение в Казахстане 12-й Министерской конференции ВТО на международном уровне. Отмечалось, что в страну прибудут делегаты из 160 стран ВТО, 20 стран-наблюдателей, а также международных и неправительственных организаций, ТНК, мировых СМИ.


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