Составленный Абаем свод законов представили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее представили свод законов, составленный Абаем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В преддверие Дня Конституции сотрудники музея Абая в Семее представили Карамолинский устав, составленный мыслителем в 1885 году Свод законов был обнаружен в 2018 году в ходе научной командировки сотрудников Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі» в Казань. Кодекс был принят в 1885 году в местности Карамола на съезде, где Абай был избран верховным бием. Позже, по приказу военного губернатора Семипалатинска, документ был издан арабским шрифтом в типографии Казанского университета.

Карамолинский устав – это свод правил о защите прав и свобод человека. Как отмечают специалисты, эта работа определяет Абая как демократа, внесшего немало нововведений для облегчения жизни народа.

«В 1885 году в местности Карамола состоялся съезд биев. На этом съезде Абая избрали верховным бием. Местные представители Российского правительства попросили Абая написать свод законов. За три дня, советуясь с биями, Абай и написал этот устав. Ранее у нас был лишь вариант этого устава, написанного на кириллице. Он хранится в нашем музее с 60-х годов», - рассказала заместитель директора имени Абая Мейрамгуль Кайрамбаева.

Этот вариант свода на кириллицу перевел сотрудник Академии наук Казахстана К. Кантарбайулы. Оригинала документа не было. Важность этой находки в том, что теперь исследователи смогут сравнить машинописную копию свода на кириллице с оригиналом. «Теперь в некоторых вопросах можно поставить точку, ведь ранее были споры по поводу некоторых глав. Да и при переводе на кириллицу могли быть допущены ошибки. Для исследователей это большая находка. В честь предстоящего Дня Конституции этот свод законов мы считаем важным показать нашим посетителям», – заключила Мейрамгуль Кайрамбаева.

В 2019 году Мейрамгуль Кайрамбаева рассказала об этой находке корреспонденту МИА «Казинформ», но просила пока не публиковать информацию об этом, так как не была завершена работа специалистов.