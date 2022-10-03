Составлен рейтинг министров по знанию языков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане действует 19 министерств. Компания Ranking.kz провела исследование, в рамках которого составила рейтинг министров РК по владению языками, передает МИА «Казинформ».

В этом году лидирующую строчку занял министр науки и высшего образования Нурбек Саясат. Министр владеет семью языками — казахским, русским, английским, итальянским, турецким, японским и латынью.

Вторую строчку заняли министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди и министр национальной экономики Алибек Куантыров - по пять языков.

Замкнули топ-3 министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова - по четыре языка.

Английским языком владеют 12 из 19 казахстанских министров. В целом уровень владения этим языком в РК весьма низок. Так, в рейтинге EF EPI 2021 года Казахстан оказался практически в конце списка: 96-е место из 112 в мире. РК отнесли к странам с очень низким уровнем владения английским языком. Индекс составил 426.

Среди государств СНГ к странам со средним уровнем владения английским языком отнесли Молдову, Беларусь, Украину и Россию, к странам с низким уровнем — Армению и Азербайджан. Остальные страны СНГ показали очень низкий уровень владения английским языком, среди них выше РК оказался Узбекистан, ниже — Кыргызстан и Таджикистан.

Открыли рейтинг страны Европы - Нидерланды, Австрия и Дания. На последнем месте оказался Йемен.