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Составлен портрет приезжающих в Нур-Султан иностранных туристов
4 Июля 2022 17:10

Составлен портрет приезжающих в Нур-Султан иностранных туристов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приезжающий в Нур-Султан бизнес-турист тратит более 1 тыс. долларов за весь период своего пребывания в городе. Обычный же турист расходует около 200 долларов в день. Об этом сообщил руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый бизнес-турист, который приезжает в столицу, тратит более тыс. долларов за период своего пребывания. Обычный турист расходует около 200 долларов в день. Совместно с компанией Master Card мы провели анализ. Нам хотелось изучить портрет туриста. Даже то место, где расположена фоторамка, выбрано неспроста. Байтерек – символ не только столицы, но и нашей страны. Большинство туристов посещают именно монумент «Байтерек», - сказал журналистам Ержан Балтаев.

Он пояснил, как выглядит портрет иностранных туристов, приезжающих в столицу.

«Больше всего к нам приезжают туристы до 40 лет из России и соседних стран. В большей степени они приезжают по бизнес-целям, для развития бизнеса. После пандемии на международном уровне приостановлены многие аналитические статистические данные. Надеюсь, с 2023 года динамика развития туризма достигнет того уровня, который был до пандемии», - добавил Е. Балтаев.


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Автор:
Корреспондент

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