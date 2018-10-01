Составить фоторобот преступника смогли акмолинские школьники

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Необычную экскурсию для учеников IT школы-лицея организовали стражи порядка Акмолинской области: школьники смогли составить фоторобот вымышленного преступника, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Для 26 школьников 8 класса IT-школы-лицея Кокшетау экскурсия стала возможностью увидеть работу стражей порядка «изнутри». Организаторами встречи выступили сотрудники оперативно-криминалистического управления ДВД.

Экскурсия началась с посещения Центра оперативного управления. За работой более чем 130 камер внешнего видеонаблюдения, установленных на улицах Кокшетау, по мониторам круглосуточно следят сотрудники Центра. Только в этом году камеры помогли полицейским раскрыть 99 уголовных преступлений и пресечь порядка 9 тысяч административных правонарушений.



Не менее интересной оказалась экскурсия в музей ДВД. Здесь более 5 тысяч экспонатов, которые хранят в себе историческое наследие акмолинской милиции, а затем и полиции.

Кульминацией мероприятия стало посещение оперативно-криминалистического управления ДВД, а также возможность увидеть технические средства, при помощи которых эксперты-криминалисты помогают раскрывать сложные, а порой и совершенно неочевидные преступления.

Как правило, злоумышленник оставляет множество следов, а «увидеть» их должен эксперт-криминалист. Это и дактилоскопические следы рук, и трасологические следы материи, обуви и орудий взлома.

Подполковник полиции Руслан Туякбаев наглядно продемонстрировал ребятам, как изымаются следы пальцев рук при помощи специального порошка, а затем вносятся в базу данных.

О возможностях одорологической лаборатории, распознающей запахи, школьникам рассказала майор полиции Жанна Адам. Сегодня специально обученные служебные собаки - биодетекторы активно используются при раскрытии преступлений и установлении личностей злоумышленников.

Особый восторг у ребят вызвала возможность составить фоторобот вымышленного преступника, а также увидеть баллистический комплекс, предназначенный для исследования оружия, гильз и пуль.

Множество вопросов у школьников возникло при знакомстве с передвижной криминалистической лабораторией, которая включает целый комплекс различных технических средств, используемых экспертами-криминалистами.

«Мы не случайно пригласили учеников IT-школы, это будущие специалисты именно в сфере инновационных технологий, а наша служба всегда идет в ногу со временем, используя новейшие технологии в повседневной работе. Такое мероприятие было проведено впервые, под впечатлением остались и сами сотрудники управления, и школьники. Мы организуем подобные встречи для учеников и других школ региона», - резюмировал подполковник полиции Арман Дутбаев.