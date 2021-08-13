+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Состав сборной по боксу изменится на 80% - Бахтияр Артаев

13 Августа 2021 18:11
Поделиться:
Состав сборной по боксу изменится на 80% - Бахтияр Артаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-президент Казахстанской федерации бокса по тренерским вопросам, государственный тренер сборной РК по боксу Бахтияр Артаев заявил о грядущем изменении состава сборной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Алматы примет Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по керлингу в этом году
Дмитрий Попко вышел в полуфинал турнира в Чехии Бронзовым призерам Олимпиады вручили государственные награды О перспективах развития рассказал Президент федерации спортивного каратэ РК

«Из сборной никто не ушел, все остались на местах. Однако, я могу сказать, что состав сборной по сравнению с Олимпийскими Играми в Токио изменится на 80%. У нас есть резерв, молодежь, боксеры, которые выступают в профессионалах. Со всеми проведены переговоры», - сказал Бахтияр Артаев на брифинге в СЦК.

По его словам, в сборную готовы прийти даже те спортсмены, которые уже выступают в профессионалах.

«Это только вопрос времени, кто из них первым приедет на сборы национальной команды. На чемпионате мира у Казахстана будет новый состав, обновленный на 80%. Плюс, как вы знаете, АИБА с недавнего времени увеличила количество весовых категорий до 13 у мужчин и до 12 у женщин. Будет проведен серьезный отбор. Надеюсь, увидим новый бокс и на чемпионате мира уже будет видна работа над ошибками, допущенными на Олимпиаде», - заключил Б. Артаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Алматы примет Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по керлингу в этом году
Дмитрий Попко вышел в полуфинал турнира в Чехии
Бронзовым призерам Олимпиады вручили государственные награды
О перспективах развития рассказал Президент федерации спортивного каратэ РК
Популярное
1 Семейное торжество с полусотней гостей остановили в Атырау
2 По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение
3 Число пациентов с тяжелой формой COVID-19 выросло в Карагандинской области
4 Смертельное ДТП в Жамбылской области: двое скончались на месте
5 Взрыв в автобусе в Воронеже: 16 пострадавших, одна женщина скончалась
6 ВОЗ обеспечила поставку медпомощи в Казахстан на 1,16 млн долларов
Читайте также
Выступление боксеров можно назвать неудачным – Бахтияр Артаев
Кто ездил в составе казахстанской делегации на Олимпиаду в Токио
Семейное торжество с полусотней гостей остановили в Атырау
По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение
Число пациентов с тяжелой формой COVID-19 выросло в Карагандинской области
Смертельное ДТП в Жамбылской области: двое скончались на месте
Взрыв в автобусе в Воронеже: 16 пострадавших, одна женщина скончалась
ВОЗ обеспечила поставку медпомощи в Казахстан на 1,16 млн долларов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив