Состав сборной по боксу изменится на 80% - Бахтияр Артаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-президент Казахстанской федерации бокса по тренерским вопросам, государственный тренер сборной РК по боксу Бахтияр Артаев заявил о грядущем изменении состава сборной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из сборной никто не ушел, все остались на местах. Однако, я могу сказать, что состав сборной по сравнению с Олимпийскими Играми в Токио изменится на 80%. У нас есть резерв, молодежь, боксеры, которые выступают в профессионалах. Со всеми проведены переговоры», - сказал Бахтияр Артаев на брифинге в СЦК.

По его словам, в сборную готовы прийти даже те спортсмены, которые уже выступают в профессионалах.

«Это только вопрос времени, кто из них первым приедет на сборы национальной команды. На чемпионате мира у Казахстана будет новый состав, обновленный на 80%. Плюс, как вы знаете, АИБА с недавнего времени увеличила количество весовых категорий до 13 у мужчин и до 12 у женщин. Будет проведен серьезный отбор. Надеюсь, увидим новый бокс и на чемпионате мира уже будет видна работа над ошибками, допущенными на Олимпиаде», - заключил Б. Артаев.