Состав с углем сошел с рельсов в России

В Амурской области России на 7759-м километре Забайкальской железной дороги произошел сход 29 вагонов с углем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В результате происшествия были сбиты две опоры, оборваны линии электропередач, а также возникло возгорание в ближайшей лесополосе.

- Сегодня в 14:30 местного времени на перегоне Селеткан – Ледяная Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет, - сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Причина произошедшего устанавливается, однако в качестве основной версии рассматривается превышение установленной скорости машинистом на опасном участке.

Из-за происшествия на Забайкальской железной дороге возникли задержки пассажирских поездов. На несколько часов опаздывают составы дальнего следования Владивосток - Москва и Нерюнгри - Хабаровск.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия работает оперативный штаб ОАО «РЖД». Забайкальский Забайкальским следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта).