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    21:10, 31 Май 2024 | GMT +6

    Состав с углем сошел с рельсов в России

    Состав с углем сошел с рельсов в России
    Фото: скрин с видео

    В Амурской области России на 7759-м километре Забайкальской железной дороги произошел сход 29 вагонов с углем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В результате происшествия были сбиты две опоры, оборваны линии электропередач, а также возникло возгорание в ближайшей лесополосе.

    - Сегодня в 14:30 местного времени на перегоне Селеткан – Ледяная Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет, - сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

    Причина произошедшего устанавливается, однако в качестве основной версии рассматривается превышение установленной скорости машинистом на опасном участке.

    Из-за происшествия на Забайкальской железной дороге возникли задержки пассажирских поездов. На несколько часов опаздывают составы дальнего следования Владивосток - Москва и Нерюнгри - Хабаровск.

    Для координации работ по ликвидации последствий происшествия работает оперативный штаб ОАО «РЖД». Забайкальский Забайкальским следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта).

    Теги:
    Видео Авария с Поездом Происшествия Мировые новости Россия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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