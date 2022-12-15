Состав Правительства может измениться после выборов в Мажилис – Маулен Ашимбаев

15 Декабря 2022, 12:48

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал заявление Президента Касым-Жомарта Токаева о масштабных кадровых перестановках в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

12 декабря на расширенном заседании Правительства Глава государства обратился к главе Кабмина.

«Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? Сможет ли Правительство реализовать предвыборную программу Президента? Сможет ли Правительство противостоять всем экономическим угрозам извне и внутри страны? Я думаю, что эти вопросы должны быть тщательно обсуждены во время консультаций Главы государства с Премьер-Министром и депутатами Парламента», - сказал Президент.

Спикер Сената напомнил, что Касым-Жомарт Токаев дал поручения Правительству по социальным направлениям, по инфраструктурным вопросам, по обеспечению экономического роста, поддержке бизнеса и другим направлениям. В этом составе Правительство должно сосредоточиться на выполнении всех поручений, дальнейшей реализации политических, экономических и социальных реформ в стране и выполнении предвыборной программы Президента, которую поддержало большинство граждан Казахстана.

«Кто достоин, кто не достоин, кто справляется, кто не справляется, для меня будет некорректно говорить. Давать оценку и принимать решения – это прерогатива Главы государства. Глава государства на расширенном заседании отметил и проблемные вопросы. Думаю, дальше Глава государства будет оценивать, кто справляется, а кто – нет, и принимать соответствующее решение», - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах пленарного заседания Сената Парламента РК.

Он добавил, что в первом полугодии 2023 года планируется проведение выборов в Мажилис Парламента Казахстана. В соответствии с действующим законодательством, после выборов в Мажилис Парламента Правительство подает в отставку, и формируется новое Правительство.

«В Парламенте будут обсуждаться кандидатуры на должности конкретных министров, членов Правительства. В этой связи, кто останется, кто будет продолжать работу – это зависит, прежде всего, от их эффективности, работы, которую они выполняют. Я думаю, что соответствующую оценку будет давать Глава государства. Наверное, можно предположить, что после выборов в Мажилис какие-то изменения могут быть. Но какие – это прерогатива Главы государства», - заключил спикер.