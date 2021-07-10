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    11:25, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Состав Нацсовета расширился до 48 представителей общественности

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В состав Нацсовета вошли еще четыре представителя общественности. Об этом сообщил помощник Президента РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

    «В состав Национального совета включены общественный деятель из Мангистауской области Уаис Ерсайынулы, известный политолог Бурихан Нурмухамедов, предприниматель, президент Международного благотворительного фонда «Аltyn Kyran» Исламбек Салжанов. Таким образом, состав НСОД расширился до 48 человек (ранее было 44).

    Кроме того, в рамках ротации из состава Национального совета выведен Ауыт Мукибек.
    В настоящее время в рамках подготовки к шестому заседанию проводятся выездные мероприятия членов НСОД в регионах. Программа выездного заседания предполагает рабочие встречи членов НСОД с представителями общественных советов, гражданскими активистами, а также представителями местных исполнительных органов.
    По итогам встреч будут сформированы предложения, которые планируется рассмотреть на следующем заседании Национального совета»,- написал Ерлан Карин.
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