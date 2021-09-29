04:07, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6
Состав на выездную серию КХЛ назвал «Барыс»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» отправился на второй выезд сезона по маршруту Магнитогорск — Москва — Ярославль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
Сегодня, 29 сентября, команда Юрия Михайлиса сыграет с «Металлургом», 1 октября — с «Динамо». 3 октября наша команда закроет серию встречей с «Локомотивом».
Состав «Барыса» на выезд:
Вратари: Никита Бояркин, Йони Ортио, Андрей Шутов;
Защитники: Олле Альсинг, Самат Данияр, Даррен Диц, Эрик Мартинссон, Джо Морроу, Валерий Орехов, Роман Савченко, Егор Шалапов;
Нападающие: Алихан Асетов, Якоб Берглунд, Кёртис Волк, Дмитрий Гурков, Алексей Зубов, Коди Куник, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Мэттью Фрэттин, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.