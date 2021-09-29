Состав на выездную серию КХЛ назвал «Барыс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» отправился на второй выезд сезона по маршруту Магнитогорск — Москва — Ярославль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Сегодня, 29 сентября, команда Юрия Михайлиса сыграет с «Металлургом», 1 октября — с «Динамо». 3 октября наша команда закроет серию встречей с «Локомотивом».

Состав «Барыса» на выезд:

Вратари: Никита Бояркин, Йони Ортио, Андрей Шутов;

Защитники: Олле Альсинг, Самат Данияр, Даррен Диц, Эрик Мартинссон, Джо Морроу, Валерий Орехов, Роман Савченко, Егор Шалапов;

Нападающие: Алихан Асетов, Якоб Берглунд, Кёртис Волк, Дмитрий Гурков, Алексей Зубов, Коди Куник, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Мэттью Фрэттин, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.









