Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Состав команды на Страде Бьянке назвала велокоманда «Астана»
4 Марта 2020 12:51
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана Про Тим» готова к старту знаменитой однодневной гонки Мирового тура «Страде Бьянке», которая пройдет в Италии 7 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Астана Про Тим.
Новости по темеКазахстан может впервые выступить на Олимпиаде в спринте на велотреке Алексей Луценко финишировал вторым на пятом этапе многодневки «Тур ОАЭ» Алексей Луценко занимает 3-е место в общем зачете «Тура ОАЭ»
Состав команды: Алекс Аранбуру, Жандос Бижигитов, Мануэле Боаро, Фабио Феллине, Якоб Фульсанг, Давиде Мартинелли и Юрий Натаров.
Спортивные директора в гонке: Александр Шефер и Джузеппе Мартинелли.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- «Металлург» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию третьего матча плей-офф КХЛ
- Алимханулы вместо боксера промоутера «Канело» сразится с непобежденным нокаутером из Африки
- Стали известны все группы Лиги наций с участием сборной Казахстана
- КХЛ: «Барыс» проиграл «Металлургу» во втором матче плей-офф
- Когда сдадут в эксплуатацию ледовую арену в Павлодаре
- В Усть-Каменогорске определили самого сильного борца РгК «Восток»
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047