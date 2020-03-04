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Состав команды на Страде Бьянке назвала велокоманда «Астана»

4 Марта 2020 12:51
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Состав команды на Страде Бьянке назвала велокоманда «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана Про Тим» готова к старту знаменитой однодневной гонки Мирового тура «Страде Бьянке», которая пройдет в Италии 7 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Астана Про Тим.

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Состав команды: Алекс Аранбуру, Жандос Бижигитов, Мануэле Боаро, Фабио Феллине, Якоб Фульсанг, Давиде Мартинелли и Юрий Натаров.

Спортивные директора в гонке: Александр Шефер и Джузеппе Мартинелли.


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Ключевые слова: Спорт,
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