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Состав аптечки для оказания первой помощи обновили в Казахстане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Июля 2023, 16:03
Состав аптечки для оказания первой помощи обновили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило состав аптечки для оказания первой помощи с учетом большей функциональности и доступности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С учетом анализа международного опыта Турции, Германии, США, Южной Кореи и других стран в состав аптечки входят: марлевые бинты (стерильные и нестерильные), эластичные бинты, перевязочный пакет, медицинский лейкопластырь, ножницы тупоконечные, металлические, карманная маска для искусственной вентиляции легких, косынка-бандаж для перевязки, спасательное одеяло, мгновенный пакет со льдом, свисток, фонарь, футляр для аптечки, блокнот, карандаш, влажные салфетки (антисептические), перчатки, жгут и рекомендации по использованию для оказания первой помощи пострадавшему.

Согласно приказу аптечка для оказания первой помощи может быть доукомплектована на усмотрение пользователя, согласно индивидуальным потребностям и пожеланиям», - сказано в сообщении ведомства.

На промышленных объектах состав аптечки дополняется средствами (антидотами), предназначенными для экстренной обработки пораженного участка тела пострадавшего, в зависимости от вредных или опасных производственных факторов с приложением инструкции по применению.

Новый состав аптечки для оказания первой помощи утвержден приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023.


Минздрав РК   Здравоохранение  
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