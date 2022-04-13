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    21:40, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Сосны и клёны посадили в парке Жезказгана

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Около 50 сосен и клёнов посадили члены Ассоциации деловых женщин Жезказгана и жители города в парке Наурыз. Посадка молодых деревьев организована по акции «ЭКО Династия», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цель нашей акции – озеленение города и привлечение к этому процессу жителей Жезказгана. Мероприятие состоялось в парке Наурыз. В нём приняли участие более 50 человек. Мы посадили 28 сосен и около 20 клёнов», – рассказала председатель Ассоциации деловых женщин Жезказгана Айман Исина.

    Участники акции намерены еженедельно поливать и ухаживать за саженцами. Они хотят посадить ещё столько же деревьев осенью.

    «Поставщик, у которого были приобретены саженцы, лично помогал нам при посадке. Он объяснил, как правильно поливать и ухаживать за деревьями. Мы рады, что к нашей акции присоединились и жители города. Многие пришли семьями. Надеемся, что наш город с годами станет настоящим зелёным оазисом», – поделились участники акции.

    В мероприятии принял участие и аким города Кайрат Абсаттаров. По его инициативе Ассоциация деловых женщин передала челлендж по посадке деревьев крупным организациям и предприятиям города.


    Теги:
    Экология Акимат Карагандинская область Общество
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