Сошедшая лавина перекрыла дорогу в горах Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Самопроизвольный сход снежной лавины произошел в Алматинской области, в результате перекрыта автодорога областного значения Турген-Батан-Обсерватория Асы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ГУ «Казселезащита» МЧС РК, 13 декабря в 09:33 в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор на 22,3 км автодороги областного значения Турген-Батан-Обсерватория Асы произошел самопроизвольный сход снежной лавины.

«Общий объем лавины (лавинного конуса) – 99 кубометров, длина – 22 м, ширина – 6 м, высота – 4,5 м. Жертв и разрушений нет. Сошедшие лавины перекрыли автодорогу областного значения Турген-Батан-Обсерватория Асы», - уточнили в ГУ «Казселезащита».

Сообщается, что на место выезжали сотрудники «Казселезащита», ОЧС Енбекшиказахского района и «ИАГПП» филиала Турген.





Фото: instagram.com/kazselezashita