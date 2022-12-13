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    Сошедшая лавина перекрыла дорогу в горах Алматинской области

    13 Декабря 2022, 19:11

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Самопроизвольный сход снежной лавины произошел в Алматинской области, в результате перекрыта автодорога областного значения Турген-Батан-Обсерватория Асы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ГУ «Казселезащита» МЧС РК, 13 декабря в 09:33 в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор на 22,3 км автодороги областного значения Турген-Батан-Обсерватория Асы произошел самопроизвольный сход снежной лавины.

    «Общий объем лавины (лавинного конуса) – 99 кубометров, длина – 22 м, ширина – 6 м, высота – 4,5 м. Жертв и разрушений нет. Сошедшие лавины перекрыли автодорогу областного значения Турген-Батан-Обсерватория Асы», - уточнили в ГУ «Казселезащита».

    Сообщается, что на место выезжали сотрудники «Казселезащита», ОЧС Енбекшиказахского района и «ИАГПП» филиала Турген.


    Фото: instagram.com/kazselezashita

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Дороги Погода
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