Соседский надзор: как в Карагандинской области работает сервисная полиция

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане с 1 января 2020 года запущен пилотный проект «Сервисный подход в обеспечении безопасности».

Основная цель проекта – комплексное и всестороннее изучение проблем пилотной территории и максимальное вовлечение местного населения в решение вопросов, связанных с общественной безопасностью и улучшением качества жизни жителей.

В рамках проекта на основании распоряжения акима Карагандинской области создана Межведомственная группа по обеспечению безопасности (МГОБ). В ее состав вошли представители общественности, органов внутренних дел, прокуратуры, здравоохранения, образования, соцзащиты населения, местного исполнительного органа.

Создание межведомственных групп, действующих на постоянной основе, является международной практикой. К примеру, они успешно работают в Канаде и Великобритании и именуются как «партнерства по снижению преступности и беспорядков».

Прежде чем приступить к работе, члены Межведомственной группы были обучены аналитическим подходам в решении проблем безопасности экспертами международных организаций – ОБСЕ и ПРООН.

В течение 2020 года МГОБ проводила сбор данных и анализ проблем, связанных с безопасностью, в центральном секторе Караганды с численностью населения 97 536 человек.

На основе консолидации полученных данных установлены основные проблемные вопросы, относящиеся к криминальной активности на «пилотной» территории. Сам анализ составил более 400 страниц с подробным описанием выявленных проблем, результатов опросов населения (свыше 6 тысяч человек) и осужденных, способов установления партнерских взаимоотношений с местным населением, рекомендаций по цифровизации процессов и дальнейших перспектив развития.

Анкетирование людей, совершивших преступления и находящихся в местах лишения свободы в Карагандинской области, было проведено анонимно.

Принцип соучастия населения был применен при внедрении чек-листов безопасного проживания. Ряд жителей в дистанционном формате получили чек-листы и направили результаты обзора района своего проживания.

Для полноценности анализа изучалось общественное мнение. В этом исследовании приняли участие порядка 6 500 жителей центрального сектора Караганды. Анкетирование проводилось в общественных местах после введения карантинных мер и продолжилось в формате онлайн.

На основании анализа ответов респондентов можно сделать вывод о том, что население города готово к сотрудничеству с полицией.

Межведомственной группой также реализуются подпроекты, нацеленные на партнерство общественности с полицией. Одним из таких подпроектов является движение киберволонтеров.

С февраля 2020 года в Караганде действует мониторинговая группа киберволонтеров для оказания содействия полиции в раскрытии преступлений, связанных с реализацией запрещенных товаров и услуг в интернете.

Стоит отметить еще один значимый подпроект МГОБ – создание Центра изучения семейных отношений. Как известно, преступления в отношении несовершеннолетних нередко берут свое начало в семьях. Центр позволит на системной основе изучать особенности семейных отношений, причинно-следственные связи инцидентов, условия и другое.

В этом году география деятельности Межведомственной группы расширена и охватывает всю территорию Караганды. Изучением охвачены все отделы полиции города.

В 3-м квартале 2021 года будет проведено анкетирование всех осужденных, находящихся в местах лишения свободы в нашей области, направленное на изучение истоков и факторов, подтолкнувших их к совершению преступлений.

Также планируется проведение анкетирования 50 тысяч жителей Караганды.

По результатам проекта ожидается выработка принципа солидарной ответственности полиции, других госорганов и населения за поддержание правопорядка в местах проживания.