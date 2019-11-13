Соседских коров расстрелял житель Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 51-летний мужчина расстрелял из ружья коров своих соседей в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Случай зарегистрирован в Кербулакском районе, где к полицейским обратились двое жителей села Шокан о принятии мер к односельчанину, застрелившему принадлежащих им двух коров. Причиненный материальный ущерб пострадавшие сельчане оценили в 600 тысяч тенге.
«Информация о гибели животных действительно подтвердилась. Мужчина 1966 года рождения, находясь в алкогольном опьянении, застрелил из охотничьего ружья двух коров, которые якобы забрели к нему во двор. Сейчас по факту возбуждено и проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей «Жестокое обращение с животными». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
В полиции дополнили, что подозреваемый также будет привлечен к ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия, оказавшегося нигде не зарегистрированным.
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