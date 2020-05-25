Сосед вынес из огня 78-летнюю бабушку в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области благодаря неравнодушному соседу была спасена 78-летняя бабушка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 24 мая 2020 года. В 02.54 на пульт связи ПЧ-15 села Коргалжын Коргалжынского района поступило телефонное сообщение о том, что на улице М. Габдуллина горит жилой дом. В ходе тушения пожара было установлено, что сосед, увидев огонь, срочно эвакуировал 78-летнюю женщину и сразу же позвонил в пожарную часть.

«ДЧС Акмолинской области выражает благодарность жителю села Коргалжын Нуртаю Жунисбекову, который не растерялся, выбил окно горящего дома и вытащил бабушку, которая уже была без сознания. Состояние бабушки удовлетворительное, находится на лечении в районной больнице. Обращаясь к жителям области, хочу напомнить, что при возникновении пожара незамедлительно звоните «101» или «112», даже с нулевым балансом, во время пожара каждая минута дорога», - отметил начальник ДЧС Акмолинской области Алексей Советов.