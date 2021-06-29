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    13:47, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Сосед похитил деньги со счета жительницы Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в похищении денег со счета соседки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, женщина написала заявление, когда выяснила, что с ее счета «испарились» 200 тысяч тенге.

    Подозреваемым в краже оказался ее сосед, который, будучи у нее в гостях, попросил телефон, чтобы вызвать такси. На самом деле он воспользовался приложением интернет-банкинга и перевёл средства потерпевшей на счёт своего знакомого. После забрал у того деньги, оставив «за беспокойство» 5 тысяч тенге. Досудебное расследование идет по уголовной статье «Кража». Подозреваемый готов вернуть похищенное.

    «Женщина использовала один и тот же код для разблокировки экрана и для доступа к интернет-банкингу. Настоятельно рекомендуем не делать этого. Нужно использовать разные пароли, чтобы затруднить злоумышленникам доступ к вашим финансам», - сказал начальник 1-го отдела полиции Тлеген Альжанов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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