Сосед похитил деньги со счета жительницы Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в похищении денег со счета соседки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, женщина написала заявление, когда выяснила, что с ее счета «испарились» 200 тысяч тенге.

Подозреваемым в краже оказался ее сосед, который, будучи у нее в гостях, попросил телефон, чтобы вызвать такси. На самом деле он воспользовался приложением интернет-банкинга и перевёл средства потерпевшей на счёт своего знакомого. После забрал у того деньги, оставив «за беспокойство» 5 тысяч тенге. Досудебное расследование идет по уголовной статье «Кража». Подозреваемый готов вернуть похищенное.

«Женщина использовала один и тот же код для разблокировки экрана и для доступа к интернет-банкингу. Настоятельно рекомендуем не делать этого. Нужно использовать разные пароли, чтобы затруднить злоумышленникам доступ к вашим финансам», - сказал начальник 1-го отдела полиции Тлеген Альжанов.