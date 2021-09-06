SOS-браслеты выдают роженицам в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В карагандинском перинатальном центре №2 областной клинической больницы появились тревожные кнопки. Пациенткам выдают специальные браслеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Система SOS ускорит оказание неотложной медицинской помощи.

«Мы внедрили систему всего две недели назад. Пациенты и врачи уже оценили её. Браслеты водонепроницаемые, женщины могут пользоваться ими даже в душе. Всего мы закупили 123 браслета, их выдаём всем при поступлении. Это очень удобно. При вызове персонал реагирует в считаные минуты», – рассказала руководитель перинатального центра №2 ОКБ Гульбан Мамалинова.

Тревожные кнопки размещены не только в палатах, но и в санузлах. Сигнал поступает на мобильные телефоны медперсонала.

На входе в перинатальный центр также имеется кнопка вызова, откуда сигнал поступает в приёмный покой. Дежурные медики могут незамедлительно вызвать нужного специалиста.

21-летняя Анна Босенко поступила в отделение патологии беременных неделю назад.

«Это моя первая беременность. Из-за сахара (повышенного уровня - прим. ред) и высокого давления меня госпитализировали раньше срока. Браслет очень удобный. Я уже несколько раз пользовалась им, так как были ложные схватки. Буквально через пару минут ко мне пришла помощь», – поделилась пациентка.

До конца года систему SOS планируется внедрить во всех перинатальных центрах Караганды.



