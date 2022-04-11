Сорвавшийся с аттракциона мужчина взобрался на стену скалолазания без разрешения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор шымкентского парка «Жайлаукол» Бекболат Толеев прокомментировал инцидент с мужчиной, который сорвался с аттракциона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это случилось приблизительно в 20:00-20:30 часов вечера. Вы все знаете, что сейчас священный месяц Рамадан, поэтому оператор отлучился на ифтар. Наш оператор предупредил сотрудника на кассе, чтобы не продавали билет на этот вид аттракциона. Мужчина, который сорвался с аттракциона, не покупал билет на кассе. Он постоянно приходит к нам. У нас бывают разные случаи, когда посетители не соблюдают правила. Мужчина не приобретал билет, не дожидаясь оператора, он взобрался на стену скалолазания», - прокомментировал глава шымкентского парка.

По его словам, порой бывают случаи, когда посетители, не дожидаясь оператора, сами взбираются на аттракцион, а оплачивают позже. Высота стены скалолазания достигает 10 метров.

«Он сам надел ремень безопасности. Мы ежегодно проверяем на прочность эти ремни безопасности. Соответствующие документы имеются. Мужчина, который сорвался с аттракциона, сам залез на аттракцион. Пристегнул ли он ремень безопасности правильно или нет, мы не знаем. Рядом с ним была девушка. Она тоже ничего не поняла. Он постоянно приходил к нам. На высоте 4-5 метров, когда начал спускаться вниз, он уже упал. Его так укачало, что он упал не на матрац, а на асфальт рядом с ограждением. Все наши операторы прошли соответствующий инструктаж за рубежом. Он плохо пристегнул ремень, видимо, спешил. Когда он взбирался, рядом никого не было», - пояснил Бекболат Толеев.

По словам директора парка «Жайлаукол», повреждены внутренние органы мужчины, есть ушиб головы.

«Незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Со своей стороны мы также оказали материальную и моральную помощь. Мы будем прилагать все усилия, чтобы он благополучно встал на ноги и вылечился», - заверил Бекболат Толеев.

Как сообщалось ранее, мужчина, сорвавшийся с аттракциона в Шымкенте, находится в реанимации. При осмотре у пациента выявлена рваная рана лобной области головы. Проведено оперативное лечение. Состояние больного тяжелое, прокомментировали в городском управлении здравоохранения.