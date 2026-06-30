Сорванные ураганным ветром крыши домов в Кызылорде будут восстановлены подрядчиками

В Кызылорде продолжается работа по ликвидации последствий урагана, произошедшего 28 июня. Об этом сообщил акимат города, передает корреспондент агентства Kazinform.

Несмотря на то, что происшествие случилось в воскресенье, сотрудники коммунальной службы, организаций электрораспределения, службы по чрезвычайным ситуациям и организаций-подрядчиков работали в усиленном режиме, объединив силы для скорейшей ликвидации последствий.

— В результате резкого изменения погоды (усиления ветра) в городе Кызылорде случились чрезвычайные происшествия. В отдельных частях города вследствие падения деревьев были повреждены опоры и линии электропередачи. В поселке Тасбогет сорвало крыши двух домов, в микрорайоне «Астана» — одного дома. Для нормализации ситуации мы срочно мобилизовали коммунальные учреждения. Были созданы и работали более 20 бригад. В результате электролинии восстановлены, электроэнергия населению подается без перебоев. Места, где были повреждены крыши и остановки, полностью очищены. Организации-подрядчики, в зависимости от гарантийных сроков, ведут работы по ремонту кровли и в скором времени их завершат, — сказал заместитель акима Кызылорды Арнур Нурмаганбетов.

Ранее сообщалось, что после ураганного ветра в Кызылорде полностью восстановили электроснабжение.

Напомним, 28 июня в результате сильного ветра были сорваны крыши жилых домов и учреждений. Обломки кровли повредили линии электропередачи, что привело к обрыву проводов и повреждению электрических опор. Кроме того, ущерб был вызван падением деревьев, а также поваленных опор и светильников уличного освещения.