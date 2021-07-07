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    06:18, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Сорвался следующий бой Садриддина Ахмедова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как стало известно Sports.kz следующий бой казахстанского проспекта в профи боксе Садриддина Ахмедова отменен. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Вот что рассказал по этому поводу его несостоявшийся соперник — канадец с египетскими корнями Мпонда Калунга: « Мой соперник не будет драться из-за травмы. Я разочарован, так как очень хотел побиться за титул в Монреале. Жертвовал своим временем, энергией и многим другим, чтобы дойти до этого. Я свое дело сделал. Я появился. Ничего больше сделать не могу — это не в моих руках. Желаю сопернику скорейшего и безопасного выздоровления. Спасибо всем за то, что болели за меня и поддерживали на протяжении всего моего пути».





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