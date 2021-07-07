Сорвался следующий бой Садриддина Ахмедова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как стало известно Sports.kz следующий бой казахстанского проспекта в профи боксе Садриддина Ахмедова отменен. Об этом передает МИА «Казинформ».

Вот что рассказал по этому поводу его несостоявшийся соперник — канадец с египетскими корнями Мпонда Калунга: « Мой соперник не будет драться из-за травмы. Я разочарован, так как очень хотел побиться за титул в Монреале. Жертвовал своим временем, энергией и многим другим, чтобы дойти до этого. Я свое дело сделал. Я появился. Ничего больше сделать не могу — это не в моих руках. Желаю сопернику скорейшего и безопасного выздоровления. Спасибо всем за то, что болели за меня и поддерживали на протяжении всего моего пути».









