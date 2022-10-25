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    19:06, 24 Октябрь 2022 | GMT +6

    Сорвался следующий бой Куата Хамитова

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов по прозвищу «Найман» в своем Instagram выступил с заявлением о следующем поединке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На своей странице в социальной сети Хамитов объявил подписчикам следующее: «Друзья, вынужден сообщить, что я травмирован и бой не состоится. Скорее всего, этот бой организуют в декабре в Алматы».

    28-го октября «Найман» должен был провести титульный бой промоушна TOP Fight против армянского файтера Давида Хачатряна.

    Хамитов провел 30 боев в профессиональной карьере при 22 победах и восьми поражениях.


    Теги:
    Спорт Боевые искусства
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