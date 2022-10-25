Сорвался следующий бой Куата Хамитова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов по прозвищу «Найман» в своем Instagram выступил с заявлением о следующем поединке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в социальной сети Хамитов объявил подписчикам следующее: «Друзья, вынужден сообщить, что я травмирован и бой не состоится. Скорее всего, этот бой организуют в декабре в Алматы».

28-го октября «Найман» должен был провести титульный бой промоушна TOP Fight против армянского файтера Давида Хачатряна.

Хамитов провел 30 боев в профессиональной карьере при 22 победах и восьми поражениях.