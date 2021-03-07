Сорвался следующий бой Геннадия Головкина против непобежденного нокаутера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист телеканала ESPN Сальвадор Родригес связался с промоутерской компанией Zanfer Promotions, представляющей интересы мексиканского боксера Хайме Мунгии (36-0, 29 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Планировалось, что Мунгия проведет свой следующий бой 7 мая — против казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). Однако по свежей информации, Хайме выступит 24 апреля. Таким образом, это фактически исключает вероятность его поединка с GGG. Подробности о бое Мунгии будут озвучены на следующей неделе.

Напомним, Геннадий Головкин и Мунгия могли встретиться еще в 2018 году, однако тогда комиссия штата Невада посчитала 24-летнего мексиканца недостаточно опытным для подобных титульных боев.