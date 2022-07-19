19 Июля 2022 01:54

Сорвался дебютный бой Фирузы Шариповой в ММА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка мира по боксу по версии IBA и WBU Фируза Шарипова объявила об отмене первого боя по правилам ММА, передает МИА «Казинформ».

« Друзья! Бой, запланированный на 30-е июля не состоится!

Хочу поблагодарить президента казахстанского бойцовского клуба Alash Pride KZ Данияра Каскарауова и промоушн ALASH PRIDE FC за возможность выступить в ММА, попробовать свои силы и проверить себя на прочность. О причинах я сообщу позже», — написала Фируза Шарипова в Instagram .

Казахстанка проиграла ирландке Кэти Тейлор в декабре 2021 года в английском Ливерпуле. На кону стояли титулы чемпионки мира в легком весе по версиям WBA, IBF, WBO, WBC и The Ring. Поединок завершился победой Тейлор единогласным решением судей.





