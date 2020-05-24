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Сорокоградусная жара ожидается в Жамбылской области
24 Мая 2020 10:11
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О резком повышении температуры воздуха на территории Жамбылской области предупредили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в ведомстве, 25 – 26 мая столбик термометра может подняться до отметки в 40 градусов, поэтому не следует долго находиться вне укрытия и без запаса воды.
Накануне в областном центре и районах Жамбылской области было зафиксировано некоторое похолодание до +20, прошли ливни с грозами и сильными ветрами.
Резкие температурные перепады негативно сказываются на самочувствии, в особенности у людей с хроническими заболеваниями. Поэтому департамент по ЧС предупреждает жителей области о необходимости в сильную жару стараться оставаться дома.
Ключевые слова: Жамбылская область, Казгидромет, погода,
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