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Сорокоградусная жара ожидается в Жамбылской области

24 Мая 2020 10:11
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Сорокоградусная жара ожидается в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О резком повышении температуры воздуха на территории Жамбылской области предупредили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, 25 – 26 мая столбик термометра может подняться до отметки в 40 градусов, поэтому не следует долго находиться вне укрытия и без запаса воды.

Накануне в областном центре и районах Жамбылской области было зафиксировано некоторое похолодание до +20, прошли ливни с грозами и сильными ветрами.

Резкие температурные перепады негативно сказываются на самочувствии, в особенности у людей с хроническими заболеваниями. Поэтому департамент по ЧС предупреждает жителей области о необходимости в сильную жару стараться оставаться дома.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Казгидромет, погода,
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Автор:

Галина Скрипник

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