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Сорок казахстанцев стали студентами военных вузов Турции и России
7 Августа 2022 21:50

Сорок казахстанцев стали студентами военных вузов Турции и России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Академии Национальной гвардии Республики Казахстан 40 курсантов первого курса, поступившие в высшие военно-учебные заведения Турецкой Республики и Российской Федерации, приведены к военной присяге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

«Ежегодно, наряду с набором первокурсников в Академию Национальной гвардии, осуществляется набор курсантов для обучения в военно-учебных заведениях зарубежных стран, в соответствии с международными договорами и соглашениями. Военная присяга – это нормативно-правовой документ, утвержденный Президентом Республики Казахстан, торжественная клятва и неизменный воинский ритуал. Каждый военнослужащий, принимая ее, берет на себя обязанности, исполнение которых составляет смысл и цель прохождения воинской службы», - сообщили в Нацгвардии.

Со словами напутствия к курсантам обратился заместитель начальника Академии Национальной гвардии по воспитательной и социально-правовой работе Нурбай Бектурсунов.

«Знайте, что вам предстоит учиться вдали от Родины, кому 4 года, а кому и 5 лет! Все эти годы вам будет вдвойне тяжелей, чем курсантам, обучающимся в нашей стране. Разлука с родными и близкими, друзьями и всеми, кто вам дорог является нелегкой ношей. Время и расстояние покажет на самом деле – кто есть кто в вашей судьбе и насколько вы сами сможете выдержать данную проверку на прочность. Вам выпала высокая честь представлять свое Отечество за пределами республики. Через призму вашей учебы и поведения другие представители стран будут иметь представление о нашей Родине и нашем народе», - сказал Нурбай Бектурсунов.

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