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Сорок домов остаются подтопленными в ЗКО

14 Марта 2023, 23:25
Сорок домов остаются подтопленными в ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Противопаводковые мероприятия продолжаются в Западно-Казахстанской области. По данным МЧС, за истекшие сутки откачано более 30 тысяч кубометров воды, передает МИА «Казинформ».

«Из 5 домов полностью откачана вода. Благодаря оперативной работе задействованных структур 26 эвакуированных людей Сырымского района вернулись в свои жилища. Оставшиеся 28 человек размещены в пунктах временной эвакуации, 205 человек находятся у родственников. Отогнано в безопасные места более 280 голов сельскохозяйственных животных», - сообщили в МЧС.

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По данным ведомства, подтопленными остаются 40 домов. Противопаводковые мероприятия продолжаются. За истекшие сутки набрано и уложено порядка 3 тысяч штук мешков с инертными материалами, откачано более 30 тысяч кубометров воды, перерыты траншеи для отвода воды на 11 участках.

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Также сообщается, что в целях оценки обстановки состояния рек Деркул и Чаган проведен облет совместно с представителями МИО, ДЧС, Казгидромет, Казводхоз по маршруту «город Уральск - р/н Байтерек».

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, МВД, МО, включая дополнительно привлеченные силы и средства МЧС из Атырауской и Мангистауской областей.

Ранее сообщалось, что из-за паводков в ЗКО и Актюбинской области подтоплен 51 дом.

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Фото: пресс-служба МЧС РК
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