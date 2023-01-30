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    Сорок человек погибли в результате ДТП с автобусом в Пакистане

    30 Января 2023, 00:21

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Пассажирский автобус на большой скорости врезался в опору моста и упал в ущелье в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны в воскресенье. В результате погибли по меньшей мере 40 человек, включая женщин и детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

    Автобус следовал из провинции Кветта в Карачи, столицу провинции Синд, в нем были 44 пассажира. На пути он врезался в опору моста, упал в овраг и загорелся. Инцидент произошел вблизи города Бела в округе Ласбела.

    Помощник комиссара округа Ласбела Хамза Анджум заявил, что на месте происшествия были обнаружены тела 40 человек, включая женщин и детей. Четверо раненых пассажиров остались в живых.

    «Авария произошла из-за превышения скорости, автобус врезался в опору моста. Он загорелся вскоре после падения (с моста)», — сказал он.

    По данным полиции, из-под обломков были извлечены тела погибших, некоторые сгорели до неузнаваемости. Для их идентификации будет проведен анализ ДНК.

    Спасательную операцию провели пожарные и работники благотворительного фонда Lasbela Welfare Trust и Edhi Welfare Foundation.

    Главный министр Белуджистана Мир Абдул Кудус Бизенджо выразил сожаление в связи с гибелью людей и приказал властям предоставить пострадавшим наилучшие медицинские услуги.

    Президент Пакистана Ариф Алви и министр внутренних дел Рана Санаулла выразили сожаление по поводу трагедии и соболезнования семьям погибших.

    Ветхие дороги, слабые меры безопасности и безрассудное вождение способствуют ужасным показателям безопасности дорожного движения в Пакистане, сообщает France24. Пассажирские автобусы часто переполнены, а ремни безопасности обычно не пристегнуты, а это означает, что большое число погибших в результате аварий с участием транспортных средств является обычным явлением,

    В ноябре 2022 года микроавтобус врезался в глубокую и заболоченную канаву на юге Пакистана, инцидент привел к гибели 20 человек, в том числе 11 детей.

    Фото: AFP

    Автор:

    Арсен Утешев

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