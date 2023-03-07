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Сорок актюбинцев получили оборудование для открытия собственного дела

Автор:  
Самал Ендибаева
7 Марта 2023, 19:45
Сорок актюбинцев получили оборудование для открытия собственного дела

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 40 актюбинцев из социально уязвимых слоев населения откроют свое дело по проекту «Табысты отбасы». Сегодня участники проекта получили комплекты оборудования и встретились с акимом области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

40 участников второй группы проекта получили комплекты оборудования, необходимые для открытия собственного дела: ноутбуки, мультимарочные сканеры, швейные машинки, оверлоки, кушетки и многое другое.

Ранее они бесплатно прошли месяц интенсивного обучения по выбранному профильному направлению, а также мастермайнды, консультации и тренинги. Все занятия в комплексе направлены на трансформацию сознания участников, стимулирование их к действию, открытию собственного дела, улучшению благосостояния семьи.

«Роль социальных программ в развитии благосостояния граждан очень существенна, так как улучшается качество жизни населения, снижается социальная напряженность. Благодаря «Табысты отбасы» сегодня 40 семей Актюбинской области получили оборудование, то есть реальную поддержку, чтобы зарабатывать и улучшать свой семейный доход», - отметил аким области Ералы Тугжанов.

Проект направлен на комплексное обучение представителей наиболее уязвимых слоев населения, в том числе членов многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей в одиночку и детей с особыми потребностями.

«Хочу отметить активность и позитивность участников Актюбинской области. Я каждый день получаю отзывы и пожелания от выпускников проекта. Уверена, что у вас все получится, и ваше трудолюбие принесет вам достаток», - поздравила участников автор проекта Айжани Нурланова.

Всего по Актюбинской области обучение в рамках двух этапов проекта прошли 60 человек. Во втором потоке актюбинцев обучали SMM-менеджменту, работе в бьюти-индустрии, швейному делу и автоэлектрике.

«Я давно задумывалась о возможности зарабатывать в социальных сетях, но не знала, с чего начать, не была уверена в себе. А этот проект научил меня основам этого дела, выстраивать план развития, показал мои слабые и сильные стороны. Я верю, что это обучение поможет моей семье выйти на качественно новый уровень жизни. Всем огромное спасибо!» - поблагодарила организаторов участница проекта многодетная мама Маншук Касангалиева.


Бизнес   Актюбинская область   Социальная поддержка   Актобе  
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