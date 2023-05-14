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Соревнования VI Паралимпийских игр Казахстана пройдут в Астане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Мая 2023, 18:13
Соревнования VI Паралимпийских игр Казахстана пройдут в Астане Фото: paralympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартуют соревнования VI Паралимпийских игр Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

С 15 по 18 мая пройдут соревнования по пара пулевой стрельбе,

с 19 по 22 мая - по пара пауэрлифтину,

с 20 по 22 мая - по пара таеквондо.

VI летние Паралимпийские игры Республики Казахстан проводится с 11 по 30 мая в городах Алматы, Астана и Актобе по 10 видам спорта. В соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов из 20 регионов страны.


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