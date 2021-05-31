Соревнования среди юных спасателей проходят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана проводит городские соревнования среди юных спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В мероприятии, приуроченном к Международному дню защиты детей и 30-летию Независимости Казахстана, приняли участие 90 столичных школьников.

«Сегодня у нас проходят соревнования юных спасателей. По их итогам отберем сильнейших, сделаем сборную команду и начнем подготовку к чемпионату республики, который пройдет в Кокшетау. В соревнованиях с каждого района столицы участвуют по 4 школы. Также сегодня мы проводим несколько таких же акций, посвященных безопасности на воде, предупреждению пожаров», — сказал заместитель начальника ДЧС города Нур-Султана, полковник гражданской защиты Сабит Битаев.

В ходе соревнований юные спасатели должны успешно выполнить 6 заданий, среди которых подъем на второй этаж по штурмовой лестнице, стометровая полоса препятствий, оказание первой медицинской помощи, боевое развертывание и т.д.

Как отметил руководитель столичного филиала республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Асхат Налшыбек, такие соревнования прививают дух патриотизма школьникам и помогут им в будущем четко действовать в чрезвычайных ситуациях.

«Сегодня с нашего движения принимают участие 3 команды. Ребята упорно трудились, настроены на победу. Такие мероприятия направлены на развитие патриотического воспитания среди молодежи, популяризацию спортивного образа жизни, обучение навыкам оказания первой медицинской помощи. Все это пригодится участникам в будущем», — сказал он.