Соревнования «Qysqy jugiru» прошли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном триатлон парке прошли соревнования по зимнему бегу в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Основная дистанция соревнований «Qysqy jugiru» составила 10 километров. В соревнованиях приняли участие около 250 жителей и гостей города, а также любителей спорта.

В мероприятии приняли участие вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев, председатель комитета по делам спорта и физической культуры МКС Самат Ергалиев, президент Федерации триатлона г. Нур-Султан Ержан Биржанов и руководитель управления физической культуры и спорта г. Нур-Султан Самат Жылкыбаев.

«Доброе утро, уважаемые участники соревнований! Добро пожаловать на зимний забег, посвященный 30-летию независимости страны. Особое внимание столичные жители уделяют развитию массового спорта. Сегодня жители города и спортсмены-любители принимают участие в зимних забегах, которые проходят в триатлон парке. Желаю Всем удачи, успехов на пьедестале победы. С наступающими праздниками!» - сказал вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев.

Участники состязаний «Qysqy jugiru» соревновались в 5 возрастных категориях. А именно: 18-29 лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60 лет и старше.

«Сегодня мы объединили спортсменов-любителей и провели пробежку перед Новым годом. Количество участников около 250. Расстояние - 10 км. Цель – приобщение горожан к спорту. Люди, которые занимались спортом в такое трудное время, как сейчас, меньше болеют. Поэтому приглашаем всех желающих заниматься спортом», - сказал президент городской федерации триатлона Ержан Биржанов.

Главная цель соревнований – развитие массового спорта в столице, пропаганда здорового образа жизни среди жителей и гостей Нур-Султана, улучшение здоровья нации.

«Сегодня можно сказать, что соревнования прошли замечательно. Что касается погоды, был небольшой лед, тем не менее спасибо большое за организацию соревнований. Соревнования были великолепными», - сказал участник Акас Калдыбек.

Каждому финишировавшему участнику была вручена финишная медаль, победители в каждой возрастной категории были награждены сертификатами и ценными призами.

Отметим, что соревнования прошли с соблюдением всех санитарных норм и требований карантина.