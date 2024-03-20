Соревнования по национальным видам спорта среди горожан прошли в ЗКО

В Западно-Казахстанской области прошли соревнования среди горожан по национальномым видам спорта, стрельбе из лука и «Аударыспак», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Согласно декаде Наурызнама, 20 марта отмечается в Казахстане как Национальный день спорта. В этот день в Западно-Казахстанской области прошли соревнования среди горожан по национальному спорту. Гости смогли попробовать себя в стрельбе из лука и «Аударыспак».

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким ЗКО Нариман Торегалиев тоже поучаствовал в состязаниях, он также поздравил собравшихся с праздником Наурыз.

— По инициативе Главы государства в этом году Наурыз отмечаетя в новом формате — теперь этому празднику посвящена целая декада Наурызнама. Каждый день празднования направлен на пропаганду наших национальных ценностей. Сегодня — Национальный День спорта, которые мы отмечаем турнирами по национальным видам спорта. Их цель — популяризация национальных видов спорта, отражающих неповторимость нашей нации, — сказал аким области.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

После этого глава региона дал старт турниру по стрельбе из лука, запустив первую стрелу.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Отметим, что в преддверии Наурыза жители Западно-Казахстанской области широко отметили День национального спорта. Практически во всех населенных пунктах региона прошли спортивные соревнования.