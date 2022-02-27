Соревнования по зимнему триатлону проходят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходят соревнования по зимнему триатлону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Триатлонная гонка состоит из 3 этапов. Первый бег на 2,5 км, второй велогонка и катание на лыжах. В соревнованиях принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители. К участию допускаются лица с 18 лет и выше, ограничений нет. Спортивное мероприятие организовано Управлением культуры и спорта города Нур-Султан и городской ассоциацией триатлона. По словам организаторов, в соревнованиях принимают участие 150 человек. Победителей ждут медали и памятные подарки.

«Как вы знаете, Глава государства дал поручение о развитии массового спорта. Сегодня мероприятие проходит с той же целью. К тому же сегодня погода теплая. Можно сказать, что астанчане с одной стороны занимаются спортом, а с другой - отдыхают с пользой. Двери для желающих принять участие открыты. Со стороны министерства мы поддерживаем такие спортивные мероприятия. Надо развивать массовый спорт. Мы хотим, чтобы казахстанцы вели здоровый образ жизни», - отметил вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев на открытии мероприятия.