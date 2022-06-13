13 Июня 2022 22:19

Соревнования по синхронному плаванию среди детей прошли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице на базе олимпийского бассейна Barys Arena Pool прошел Открытый Кубок города Нур-Султан по синхронному плаванию среди детей 2010-2015 годов рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

На соревнованиях, организованных городским управлением спорта и при поддержке акимата города Нур-Султан, в течение двух дней состязались более 80 спортсменов из разных регионов страны.

«В стране динамично развивается плавание, в том числе артистическое плавание. Наши спортсмены также с большим успехом оставили свои имена в истории спорта страны. Выражаю огромную благодарность всем, кто организовал сегодняшние соревнования, за вклад в развитие спортивной отрасли страны. Уверен, что на сегодняшних соревнованиях определятся лучшие из лучших, а сильнейшие взойдут на пьедестал победы», - сказал руководитель городского управления спорта Самат Жылкыбаев.

Наряду со столичной командой, в соревнованиях приняли участие пловцы из Алматы, Талдыкоргана, Караганды и Темиртау в 4 видах программы (дуэт, индивидуальный, микс-дуэт, групповой).

По итогам соревнований были определены и награждены команды-победители в двух категориях свободной групповой программы. В категории «А» первое место заняли пловцы Талдыкоргана, в категории «В» - спортсмены Нур-Султана.

По программе дуэта победителями стали команды из Алматы, Караганды и Талдыкоргана.

Жюри также определило лучших в индивидуальной категории. Ими стали Дания Шаукенова (51,7000) и Елизавета Исхакова (51, 3000) из Караганды и астанчанка Тогжан Жаксылык (50,2000).

Открытый Кубок города Нур-Султан был проведен в честь Года детей.