Соревнования по пожарному кроссфиту прошли в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Состязания по пожарному кроссфиту прошел в Шемонаихинском районе в рамках Дня спасателя Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Программа соревнований включала два непростых этапа: надевание на время боевой одежды спасателей, подача стволов с пуском воды. В аппарате на сжатом воздухе участники делали махи гирями весом 24 кг, берпи, отжимание, подъем штанги до 30 кг, удар кувалдой, выполняли становую тягу, переворачивание автопокрышки, сматывание пожарных рукавов на 77 мм. Всего участвовали четыре команды.

«Работа спасателей связана с тяжелейшими физическими нагрузками, требует выносливости и железного характера. Совсем недавно у сотрудников службы ЧС появился набравший популярность спорт - «пожарный кроссфит», который включает, кроме физических комплексов, позаимствованных из классического кроссфита, надевание пожарной экипировки и оборудования, в котором приходится работать на всех этапах соревнований», - отметил Арман Наурызбаев, начальник ОЧС Шемонаихинского района.

Победу в непростых соревнованиях по кроссфиту одержала команда Артемьевского оперативного взвода Аварийно-спасательного отряда №1, второе место за пожарными ПЧ№28 города Шемонаиха ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО и третье место за спортсменами пожарного поста №42 села Верх-Уба ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО.

Завершилось мероприятие состязанием в мини-футболе.

Мероприятия получились зрелищными и позволили каждому участнику прочувствовать сложность этапов. Такие навыки пригодятся спасателям в буднях службы.







