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Соревнования по парапауэрлифтингу VI летних Паралимпийских игр Казахстана стартуют в Астане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Мая 2023, 23:00
Соревнования по парапауэрлифтингу VI летних Паралимпийских игр Казахстана стартуют в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках VI летних Паралимпийских игр Республики Казахстан с 19 по 22 мая пройдут соревнования по парапауэрлифтингу. В соревнованиях примут участие около 120 спортсменов из 19 регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со сыслкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Спортсмены выступают в следующих весовых категориях:

мужчины – до 49 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, 88 кг, 97 кг, 107 кг и выше 107 кг;

женщины - до 41 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 79 кг, 86 кг и выше 86 кг.

Соревнования проводятся по правилам Международной федерации WPP. VI летние Паралимпийские игры Республики Казахстан проходят с 10 по 30 мая.


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