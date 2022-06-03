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Соревнования по национальным видам спорта стартовали в Нур-Султане
3 Июня 2022 13:43

Соревнования по национальным видам спорта стартовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 3 по 19 июня в столице пройдут соревнования по национальным видам спорта, приуроченные к открытию конного сезона. Общий призовой фонд чемпионата-1,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

С 3 по 19 июня на столичном ипподроме «Казанат» пройдет чемпионат Казахстана по жамбы ату и тенге ілу среди взрослых, молодежи и подростков. Также 4 июня наездники будут соревноваться в состязаниях тай, кунан, топ и аламан.

В соревнованиях по жамбы ату и тенге ілу примут участие более 150 спортсменов со всех регионов страны.
Соревнования по жамбы ату будут проходить в корейском, турецком и казахском стилях, а чемпионат страны по тенге ілу пройдет в соответствии с новыми правилами, утвержденными в 2021 году. На конкурсе тенге ілу будет подвешиваться 5 тенге на отборочном этапе и 7 тенге – на финальном этапе.

Чемпионат Казахстана по жамбы ату и тенге ілу среди взрослых проводится 3-6 июня, молодежный чемпионат - 9-13 июня, юношеский чемпионат - 15-18 июня.

Общий призовой фонд чемпионата – 1,5 млн тенге.

В рамках церемонии открытия соревнований наездники пройдут трехкилометровую тай-гонку, шестикилометровую кунан-байгу, групповую гонку на 12 км и 18-километровую аламан-байгу.

В соревнованиях примут участие около 60 жеребцов со всех регионов страны. Призовой фонд конкурса на четырех дистанциях составит 5 млн тенге.


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