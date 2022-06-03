3 Июня 2022 13:43

Соревнования по национальным видам спорта стартовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 3 по 19 июня в столице пройдут соревнования по национальным видам спорта, приуроченные к открытию конного сезона. Общий призовой фонд чемпионата-1,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

С 3 по 19 июня на столичном ипподроме «Казанат» пройдет чемпионат Казахстана по жамбы ату и тенге ілу среди взрослых, молодежи и подростков. Также 4 июня наездники будут соревноваться в состязаниях тай, кунан, топ и аламан.