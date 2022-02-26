Соревнования по конному спорту прошли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на манеже «Алтын Тұлпар» впервые прошел Кубок акима города Нур-Султан по конному спорту. В соревнованиях приняли участие 48 наездников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Соревнования разделены на четыре категории. Сначала начинающие наездники и подростки, которые только осваивают верховую езду, преодолели препятствия высотой 60-70 см.

«Я занимаюсь конным спортом более трех лет. Сегодняшние соревнования инициированы акиматом города и федерацией конного спорта. Спасибо организаторам. Теперь нас ждет соревнование в Алматы на республиканском уровне», - рассказала участница соревнований Айнагуль.

Среди юниоров Амира Кабжанова заняла первое место, набрав наибольшее количество очков. Серебряную медаль завоевала Адия Куат, бронзовую – Услима Куат.

В категории «начинающий наездник» победителем стала Карима Мурзабекова. Томирис Касаева заняла второе место, а Тамила Жангалиева - третье.

Во втором периоде за главный приз боролись «любители». Легко преодолев препятствие высотой 80 см, Наталия Гартман завоевала золотую медаль, с небольшой разницей в очках Айнагуль Мунайтбасова заняла второе место, а Бота Данияр - третье.

В третьей категории «юные наездники» соревновались 23 подростка. Им предстояло преодолеть барьер высотой 100 см. Камалидин Дуппаев, успешно справившийся с каждым заданием и набравший все возможные очки, завоевал золотую медаль. Второе место заняла Лаура Алдабергенова, бронзу завоевала Айзере Нуркасым.

А в четвертой категории «Открытый класс» состязались мастера, которые преодолевали препятствия высотой 120 см. Успешно преодолев каждое препятствие, Ержан Магжаев стал обладателем кубка, а Спандияр Файзуллаев получил серебряную медаль. Замыкает тройку лидеров Райса Соколенко.

«Я благодарна за организацию соревнований, которые несут много пользы для здоровья. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем таких соревнований по конному спорту было больше. Уверена, что будет много и участников, и победителей», - отметила участница Наталия Гартман.



