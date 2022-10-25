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Соревнования по конкуру и байге прошли в столице

Автор:  
Арайлым Мұрат
25 Октября 2022, 20:28
Соревнования по конкуру и байге прошли в столице

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В Национально-культурном комплексе «Этноауыл» сегодня было многолюдно. Астанчане и гости столицы пришли сюда, чтобы посмотреть открытие нового конно-оздоровительного комплекса «Аргымак», а также полюбоваться скачками и поболеть за команды по байге и конкуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В честь открытия комплекса «Аргымак» прошли соревнования по национальному виду конного спорта байге в двух дистанциях – 14 и 20 км с призовым фондом в 17 млн тенге, и олимпийским видам – конкур в трех номинациях: «Открытый класс», «Молодые лошади гандикап» и «Дети». Общий призовой фонд этих соревнований составил около 7 млн тенге.

Организаторами мероприятия выступили Федерация национальных и олимпийских видов конного спорта Астаны и столичное управление физической культуры и спорта.

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По итогам соревнования, первое место по топ байге занял Абзар Тургамбек из Алматинской области (скакун по кличке «Великий). Второе место завоевал Нурасыл Ахметов из Костанайской области (скакун по кличке «Бакторы»), третье место занял Нуртилеу Ырымхан из Акмолинской области (скакун по кличке «Барса»).

Гран-при аламан байге завоевал Арнат Муратхан из Алматинской области со скакуном по кличке Айбар. Второе место занял Асхат Ракымжанов из Павлодара (скакун по кличке «Червонец»). Третьего места удостоился Арнур Саматулы из Туркестанской области (скакун по кличке «Ботагоз»).

По словам государственного тренера по олимпийским видам конного спорта Аманжола Хасенова, в конкуре участвовали четыре команды из Карагандинской, Алматинской, Акмолинской областей и Астаны.

В этом виде конного спорта побеждает тот, кто сможет преодолеть несколько препятствий определенной высоты за определенное время. Судьи обращают внимание на скорость и чистоту прохождения маршрута. За каждый сбитый барьер насчитываются штрафные секунды.

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В итоге первое место заняла Амира Кабжанова со скакуном по кличке Шах. Третье и второе места в категории «Дети» заняли Лаура Алдабергенова со скакуном по кличке Курен и Дарина Дуржубаева со скакуном по кличке Гайсак.

В категории «Молодые лошади» первое место занял Азамат Заменив со скакуном по кличке Ред Ривер, а второе и третье место – Олег Соколенко и Виктория Котина со скакунами по кличке Маригольд и Сайгон соответственно.

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В категории «Открытый класс» призовые места распределились следующим образом:

Первое место занял Ержан Магжаев со скакуном по кличке Джафар, второе место – Олег Соколенко со скакуном по кличке Курен, третье место – Ника Сим со скакуном по кличке «Каприя».

Победители получили по 1 млн тенге. Что примечательно, победителями стали спортсмены из Астаны. Также в этот день провели иппотерапию для особенных детей.

К слову, не обошлось и без показательных выступлений спортсменов. Они продемонстрировали зрителям свою ловкость в тандеме с лошадьми. Были проведены и национальные игры.

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