Соревнования по конькобежному спорту прошли в колонии Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В учреждении АП -162/3 ДУИС по Павлодарской области прошли спортивные соревнования по конькобежному спорту среди осужденных лиц и сотрудников офицерского состава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС по Павлодарской области.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, целью данного мероприятия является приобщение осужденных к занятиям физической культурой и спорту, укрепления их физического, нравственного и духовного здоровья.

«Осужденные соревновались с большим энтузиазмом, все ждали этого мероприятия, готовились и упорно тренировались», - прокомментировал начальник отряда Расул Курманов.

В соревнованиях были проведены забеги на дистанцию 100 м. Соревновались сильнейшие.

«Люблю кататься на коньках, до приговора и детей водил на каток, чтобы они смогли испытать это незабываемое чувство, когда ты скользишь по льду. Когда нам сказали, что будут соревнования, то сразу же согласился. Как будто на несколько минут на воле оказался», - говорит осужденный.

По итогам забега, места в командном первенстве распределились следующим образом: 1 место занял осуждённый В. из 7 отряда, два вторых забрали осуждённые С. и К. из 8 отряда, и заключительное призовое место занял начальник отряда Айбек Бейсембаев.

В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями, соревнования проводились небольшими группами и без зрительской поддержки. Но это не омрачило духа первенства и победы! Победителям соревнования вручены благодарственные письма от начальника учреждения.