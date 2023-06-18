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    11:45, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Соревнования по кокпару впервые провели в Амангельдинском районе Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В общеобразовательной школе имени Н. Мейрманова в Амангельдинском районе Костанайской области впервые прошли районные соревнования по кокпару среди школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Амангельдинском районе впервые была организована национальная игра среди юношей «Кокпар». Перед началом игры аксакал села Есир Сагинтаев Жумабай дал напутствие.

    «Кокпар проходил между двумя селами Амангельды и Есир. В целях развития конного спорта, а также популяризации национальных видов спорта среди школьников в кокпаре приняли участие сразу 15 всадников. В национальной игре в рамках программы «Ұлттық рухани жаңғыру», проекта «Казанат» школьников поддержала группа профессиональных кокпаровцев», - сообщили в областного управления образования.

    Игра проводилась по 10 турам. Специально для кокпара была подготовлена туша серке. В ходе национальной игры лучшими участниками стали Адилет Файзолла, Азамат Кабдрахман и Нурсултан Шоптибай.

    По итогам конкурса в номинации «Лучший кокпаршы» награды был удостоен ученик 10 класса Амангельдинской общеобразовательной школы Азамат Кабдрахман, в номинации «Лучшая лошадь» победила лошадь по кличке Султан, ее всадник - Рамазан Сундетулы.

    По итогам мероприятия были вручены благодарственные письма отдела образования участникам и спонсорам, внесшим вклад в развитие кокпара.


    Теги:
    Спорт Костанайская область
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