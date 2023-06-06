Соревнования по кокпару состоятся в новом формате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году первенство Казахстана по кокпару состоится в новом формате под названием «Ұлы дода». Министерство культуры и спорта намерено проводить систематические соревнования для повышения популярности национального спорта и развития его инфраструктуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

В рамках чемпионата страны будут сформированы несколько лиг. В «Аламан дода» или Высшей лиге выступят 6 лучших команд, занявшие 1-6 места по итогам прошлогоднего первенства. Поскольку участвующие команды играют в каждом туре на своем поле или на поле соперника, зрители Высшей лиги смогут посмотреть 30 матчей.

«Чтобы сформировать в Казахстане полноценную индустрию кокпара, Министерство культуры и спорта ответственно подходит к организации чемпионата страны. Поклонники национального спорта смогут полгода наблюдать за напряженными матчами и в течение всего сезона болеть за свою любимую команду. Со следующего года коллективы, играющие в Высшей лиге, будут обязаны иметь свои собственные ипподромы. Также будет поставлено условие о наличии собственных молодежных и юношеских команд», – подчеркнул вице-министр культуры и спорта РК Сарсен Куранбек.

В Первой лиге чемпионата Казахстана под названием «Дүбірлі дода» сыграют 14 команд, занявшие 7-20 места в прошлогоднем первенстве страны. Соревнование состоит из 4-х туров. Все команды-участницы будут играть друг с другом за очки. Победители Высшей и Первой лиг определят сильнейшего на турнире «Ұлы дода», который пройдет в преддверии Дня Республики.

Кроме того, в рамках чемпионата страны будет запущена Вторая лига под названием «Керме дода». В этом соревновании сможет принять участие любая команда при наличии подтверждающих документов, будь то сельская, районная или частная. Турнир состоит из двух туров, все участвующие коллективы будут играть друг с другом. Победитель «Керме дода» получит на следующий сезон возможность сыграть в Первой лиге. А лучший коллектив Первой лиги перейдет в «Аламан Дода», то есть в высший дивизион.