Соревнования по голболу среди детей с особыми потребностями пройдут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 25 по 31 марта пройдут республиканские соревнования по голболу «Сылдырмалы доп» среди детей с особыми потребностями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный научно-практический центр физической культуры.

Ранее внутри школ прошли отборочные туры. По итогу в республиканских соревнованиях примут участие 150 учащихся из девяти регионов. Финальная игра будет проходить отдельно по каждой возрастной категории. Все игры проводятся в соответствии с международными правилами игры в голбол IBSA.

«Республиканские соревнования предусматривают выявление талантливых игроков в целях пропаганды и развития спорта, привлечения детей школьного возраста к занятиям голбола, а также формирования резерва национальной сборной по голболу», – сказала руководитель отдела спортивных мероприятий, статистики и аналитики центра Мира Мухамадиева.

Спортивные соревнования будут проходить в течение семи дней, где определят сильнейших в номинации «Лучший защитник» и «Лучший нападающий». Команды и тренеры, занявшие призовые места, награждаются кубками, дипломами и медалями.