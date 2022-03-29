Соревнования по бес асык среди девочек прошли в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау прошла Национальная школьная лига по бес асык среди школьниц. В соревнованиях, организованных Мангистауским региональным центром физической культуры и управлением образования региона, участвовали 55 учениц общеобразовательных школ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования проходили на базе 25 общеобразовательных школ г. Актау. За звание лучших в рамках программы областного этапа боролись ученицы 5-6 и 7-8 классов. Они объединились в шесть команд, представлявших города Актау и Жанаозен, а также четырех районов области: Мунайлинского, Бейнеуского, Каракиянского и Тупкараганского.

Участницы готовились основательно, каждая из них показала решительность и хорошее понимание игры асык.

Так, по итогам соревнований среди учениц 7-8 классов 1 место заняла команда общеобразовательной школы Каракиянского района, школьницы из Мунайлы стали вторыми, а тройку сильнейших закрыла команда школы города Жанаозена.

В соревнованиях среди учениц 5-6 классов лучшими оказались школьницы из Мунайлы, а ученицы из Каракии на этот раз стали серебряными призерами. Учащиеся образовательной школы имени Алтынсарина Бейнеуского района привезли домой бронзовые медали, а также кубки и грамоты. Такие же награды получили все победители и призеры.

Кроме того, учащиеся были награждены в номинациях «За активное участие» и «Лучший игрок». Команды-победители получили путевки в финал республиканского конкурса.